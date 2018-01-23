Личная инфляция россиян в декабре вновь стала ниже официальной

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Личная инфляция граждан РФ осталась ниже официальной инфляции в декабре и по итогам 2017 года, что связано с появившейся у россиян возможностью сэкономить на повседневных покупках в последний месяц года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"После ноябрьского роста дефлятора в декабре его кривая опять резко пошла вниз и остановилась на отметке в минус 1,1% относительно предыдущего месяца, что почти втрое ниже официальной инфляции, рассчитанной Росстатом в размере 0,4%. Таким образом, накопленное значение дефлятора за 2017 год составило 1,6%, что значительно ниже официальной инфляции в 2,5%", - говорится в сообщении.

С августа по октябрь дефлятор был ниже инфляции, однако в ноябре он превысил значение индекса потребительских цен Росстата. Ключевым фактором перехода дефлятора в отрицательную зону в декабре, отмечает "Ромир", стали цены на привычные товары, за которые россияне в последний месяц года платили на 3,3% меньше, чем в ноябре.

По данным Росстата, в декабре цены на продукты выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем, однако, указывается в исследовании, россияне смогли воспользоваться акциями и распродажами для экономии на повседневных покупках. "Сэкономленные деньги они перераспределили на подарки и дополнительные угощения к праздничному столу, что в итоге привело к росту общего объема расходов россиян в декабре", - добавляет холдинг.

"Новый стиль покупок наших соотечественников, который теперь неразрывно связан с акциями и промо, позволяет им экономить даже в такое особенное время, как предновогодняя потребительская лихорадка", - заключает "Ромир".

Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.