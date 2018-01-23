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Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у Аляски, объявлена угроза цунами


МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 8,2 произошло во вторник около побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 09.31 по времени UTC (12.31 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 278 километрах к юго-востоку от города Кадьяк. Очаг залегал на глубине 19 километров.

Информация о пострадавших не поступала.

Существует угроза цунами, сообщил Национальный центр предупреждения о цунами США (NTWC). Геологическая служба отметила желтый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий небольшую вероятность жертв и экономического ущерба.

Угрозы цунами для Сахалина и Курил после землетрясения на Аляске нет, сообщили во вторник РИА Новости на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Для побережья Сахалинской области это землетрясение не представляет опасности", — сказал собеседник агентства.

Сейсмостанция "Южно-Сахалинск" зарегистрировала толчок на глубине 19 километров магнитудой 7,9.

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