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Власти Никарагуа приостановили экспорт в Венесуэлу из-за угрозы санкций США


Мировая экономика

МЕХИКО, 27 янв - ПРАЙМ. Экспортные поставки из Никарагуа в дружественную ей Венесуэлу упали до нулевых отметок из-за угрозы американских санкций, сообщил в пятницу представитель торговых кругов центральноамериканской страны.

"До октября прошлого были торговые транзакции, однако в конце этого месяца ситуация изменилась. Сейчас экспорт парализован, в этом году намерения продавать товары в Венесуэлу нет", - приводит канал NTN24 заявление управляющего Ассоциации производителей и экспортеров Никарагуа Марио Араны.

Министерство финансов США в начале января ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы. Ранее в конце 2017 года США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. До этого президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.

К основным товарам, которые из Никарагуа поставляли в Венесуэлу, относятся мясо, молочная продукция, кофе, ром, табак, фасоль и кукуруза. По словам Араны, новых поставок не будет до тех пор, пока не будет найден механизм, при котором будет снижен риск возможного попадания под санкции США никарагуанских компаний за торговлю с Венесуэлой.

В 2017 году закупки Венесуэлы давали примерно 5% всего никарагуанского экспорта.

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