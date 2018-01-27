Президент РАКИБ: Вводить налоги на майнинг криптовалют бессмысленно

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Вводить налоги на майнинг криптовалют бессмысленно, это было бы схоже с налогообложением интернета, считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

"Потому что пытаться обложить налогом майнинг - это то же самое, что налогообложить интернет, в целом сеть. Задача майнеров - поддержка работоспособности блокчейн-сети. То, что они в рамках поддержки работоспособности зарабатывают некоторые награждения, на первичном этапе в качестве валют, которые они генерируют, не несет экономической составляющей, при этом же не возникает никакой экономической основы в фиатных валютах (валюты, стоимость которых гарантируется государством - ред.). Они получают некий набор математических чисел", - сказал он РИА Новости в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, организованного Международной децентрализованной ассоциацией криптовалют и блокчейна (IDACB).

По его словам, облагать налогом можно лишь конвертацию криптовалют в фиатные средства. "По какому налогу, правда, неизвестно. Белоруссия, например, сказала, что она налогооблагать вообще не будет, потому что она понимает, что присутствуют искусственные выгоды для государства, начиная от рабочих мест, квалифицированных кадров, которые не вытекают, а расширяются", - отметил Припачкин.

"Эта идея обкладывать налогом майнинг не приветствуется ни сообществом, ни здравым смыслом", - добавил он.

В пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на концепцию регулирования майнинга от Минкомсвязи РФ сообщила, что ведомство планирует разрешить майнинг гражданам и компаниям, а также предоставить майнерам квоты на электроэнергию и специальный тариф, при этом выявлять их будут по счетам за электричество.

Предполагается, что появится специальная система обнаружения майнеров — по структуре потребления тока и интернет-трафика, — чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет; после каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС - не будут; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано. Концепция пока не принята — до 1 февраля ее доработают и передадут в правительство.