Продажа криптовалюты "петро" начнется в Венесуэле с 20 февраля - президент

МЕХИКО, 30 янв /ПРАЙМ/. Предварительная продажа криптовалюты "петро" начнется в Венесуэле с 20 февраля, сообщил во вторник президент страны Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

Он подписал документ, который определяет характеристики "петро", условия его обращения и функционирования.

Впервые Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду Венесуэлы.

Тогда же он заявил, что поддержкой новой криптовалюте будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов.

Ранее Мадуро сообщил, что Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости создаваемой криптовалюты.

В начале января Мадуро объявил о начале эмиссии первых 100 миллионов новой криптовалюты.