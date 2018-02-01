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Соглашение Парижа и Рима по верфям STX будет подписано в ближайшие дни - министр экономики


Мировая экономика

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Соглашение о переходе судоверфей STX во французском городе Сен-Назере под промышленное оперирование итальянской судостроительной группы Fincantieri будет подписано в ближайшие дни, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Президент Франции Эммануэль Макрон в конце сентября заявил, что Fincantieri станет промышленным оператором судоверфей STX в Сен-Назере, контролируя 51% капитала компании. Он подтвердил, что доли капитала поделены 50% на 50%, однако французская сторона передает итальянской во временное пользование 1% своих акций. Такая сделка, по словам Макрона, обеспечивает гарантии французской стороне и является выгодной как Парижу, так и Риму. Глава государства также заявлял, что заключение соглашения открывает путь к созданию мирового лидера в области судостроения.

"Я рад объявить сегодня в Риме, что окончательное соглашение между STX и Fincantieri будет подписано в ближайшие дни. Это станет важным шагом на пути к созданию промышленного франко-итальянского судостроительного гиганта", - написал Ле Мэр в своем микроблоге в Twitter. В настоящий момент он вместе с министром обороны Франции Флоранс Парли находится с визитом в Риме.

Ранее французское государство контролировало 33,34% STX France, оставшиеся 66,66% принадлежали компании STX Europe - подразделению южнокорейской STX Corporation, переживающей банкротство. В начале 2017 года суд в Сеуле определил итальянскую судостроительную группу Fincantieri как будущего покупателя французского филиала, однако Франция воспрепятствовала сделке и, воспользовавшись правом преимущественного выкупа, временно национализировала компанию, вступив с итальянцами в переговоры и предложив поровну разделить доли компании.

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