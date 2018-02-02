США и ЕС обсудили новый формат мобильной связи 5G - госдеп

ВАШИНГТОН, 2 фев /ПРАЙМ/. Делегации США и Евросоюза обсудили сотрудничество в сфере новых технологий, в том числе в разработке нового формата мобильной связи 5G, сообщил в четверг госдепартамент.

По его данным, очередной раунд двустороннего диалога по сотрудничеству в цифровом формате состоялся 1 февраля.

Европейская сторона "проинформировала США о нынешних и предстоящих инициативах в рамках рынка цифровых технологий, которые являются приоритетом для Еврокомиссии". В США сообщили о собственных инициативах в этой сфере.

"Обсуждались кибербезопасность, формат 5G, регулятивные нормы в сфере телекоммуникаций", - говорится в сообщении.