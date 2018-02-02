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Власти Японии проводят проверку в офисе биржи криптовалюты NEM в Токио


Компании / Финансы / Рынки / Валюта / Банки / Мировая экономика

ТОКИО, 2 фев /ПРАЙМ/. Органы финансового контроля Японии провели в пятницу проверку в головном офисе компании Coincheck в Токио в связи с недавней кражей криптовалюты NEM более чем на полмиллиарда долларов, передает телеканал NHK.

По его данным, проверкой в компании занимается Управление финансовых услуг при министерстве финансов Японии. Его сотрудники появились в офисе Coincheck в районе Сибуя, чтобы проверить, располагает ли компания средствами для компенсации потерь ее клиентов.

Как сообщалось ранее, со счетов японской криптовалютной биржи Coincheck были выведены средства, эквивалентные 58 миллиардам иен или 527 миллионам долларов. Суммы разошлись по 20 адресам, в том числе, как сообщает агентство Киодо, в США и Новой Зеландии.

Кража коснулась счетов 260 тысяч клиентов Coincheck.

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