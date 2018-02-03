Йеллен перед уходом с поста главы ФРС предостерегла от "пузыря" на рынке

ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Джанет Йеллен, которая в пятницу отработала последний день на посту главы Федеральной резервной системы, перед уходом предупредила об опасности перегретого рынка, хотя нынешняя ситуация, по ее мнению, к этой черте еще не подошла.

"Я не хочу называть то, что мы видим сейчас, "пузырем", но я бы сказала, что в общем оценка активов повышена", - сказала Йеллен в интервью телеканалу PBS. По ее словам, инвесторам нужно "диверсифицировать инвестиции".

В пятницу американский индекс Dow Jones обрушился сразу на 650 пунктов - это крупнейшее падение за полтора года и самое большое за время президентства Дональда Трампа. При этом за первый год работы Трампа на посту президента этот биржевой индекс вырос на 30%. Рынок падал в пятницу, даже несмотря на положительные новости об экономике - так, в январе в США прибавилось 200 тысяч рабочих мест, а безработица остается на наиболее низком уровне более чем за полтора десятилетия.