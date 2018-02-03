Белоруссия рассчитывает получить шестой транш кредита ЕФCР до конца I квартала

МИНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Белоруссия планирует получить шестой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФCР) до конца первого квартала 2018 года, сообщил в субботу министр финансов страны Владимир Амарин.

"Мы сейчас активно работаем с ЕФCР и экспертами. Думаю, мы получим шестой транш в первом квартале", - сказал Амарин, слова которого приводит госагентство Белта.

Глава ведомства также отметил, что страна пока не планирует проводить переговоры о заключении еще одного кредитного соглашения с ЕФСР.

Весной 2016 года министерство финансов Белоруссии и Евразийский банк развития (ЕАБР, управляет средствами ЕФСР) подписали соглашение о предоставлении Минску кредита из средств фонда, основным донором которого является Россия, на 2 миллиарда долларов. Тогда же Белоруссия получила первый транш кредита ЕФСР в размере 500 миллионов долларов, а в июле - второй транш на 300 миллионов.

Средства третьего транша в размере 300 миллионов долларов поступили в республиканский бюджет в апреле 2017 года. В июне был перечислен четвертый транш кредита ЕФСР в объеме 300 миллионов долларов. Средства пятого транша на 200 миллионов долларов поступили в бюджет страны в октябре. Все предусмотренные средства должны быть предоставлены семью траншами в течение 2016-2018 годов.