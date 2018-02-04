Саудовские авиалинии с 12 июня запустят прямые рейсы в Москву в связи с ЧМ-2018 - СМИ

МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Саудовская авиакомпания Saudi Arabian Airlines объявила о запуске регулярных прямых рейсов в Москву, приуроченных к чемпионату мира по футболу в России, начиная с 12 июня 2018 года, передает официальное саудовское информационное агентство SPA.

По данным агентства, рейсы в Москву будут осуществляться из городов Эр-Рияд и Джедда. На сайте Holidaysbysaudia в ближайшее время появятся акции, которые будут включать билеты, проживание, трансфер, матчи и другие услуги, связанные с проведением чемпионата. Внутренние рейсы по России во все принимающие города будут осуществляться в кооперации с партнерами компании по авиационному альянсу SkyTeam.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. На сочинском стадионе "Фишт" пройдут шесть матчей, среди которых игра 1/8 финала и четвертьфинал.