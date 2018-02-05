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Лондон усилил торговые представительства в Америке и Азии в связи с Brexit


Мировая экономика

ЛОНДОН, 5 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания усилила свои торговые представительства в Северной Америке и в Южной Азии в преддверии заключения торговых соглашений со странами в связи с Brexit, следует из сообщения британского министерства по международной торговле.

Ведомство назначило торговым комиссаром по Северной Америке Энтони Филлипсона, занимавшего пост генерального консула в США, а на аналогичную должность в Южной Азии Криспина Саймона.

"Поскольку Великобритания готовится к будущим торговым соглашениям со странами по всему миру, министр по международной торговле Лиам Фокс сегодня назначил двух торговых комиссаров", - говорится в заявлении ведомства.

По расчетам британских властей и экономистов, около 90% роста в сфере бизнеса и торговли будет обеспечено партнерством со странами, не входящими в Евросоюз. При этом существенная роль будет отводиться сотрудничеству с развивающимися рынками.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс. Теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС, а также договориться о "переходном периоде" после Brexit.

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