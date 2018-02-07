Товарооборот между КНР и Дальним Востоком за 11 месяцев вырос на 32%, до $7 млрд

ХАРБИН, 7 фев /ПРАЙМ/. Китай по итогам 2017 года продолжает оставаться главным партнером Дальнего Востока РФ, за 11 месяцев 2017 года товарооборот между ними вырос на 32% и достиг 7 миллиардов долларов, заявил вице-премьер правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном.

"За 11 месяцев 2017 года товарооборот регионов Дальнего Востока РФ с Китаем вырос на 32% и достиг 7 миллиардов долларов. Китай сегодня является главным внешнеэкономическим партнером в развитии Дальнего Востока России", - заявил Трутнев в ходе рабочей встречи сопредседателей российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР.

Полпред отметил большой инвестиционный интерес Китая к проектам на Дальнем Востоке. По его словам, "объем инвестиций в Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития по уже действующим проектам - 3,5 миллиарда долларов, в портфеле находится еще около 30 миллиардов долларов".

Трутнев поздравил Ван Яна с избранием в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Он добавил, что ему известно о планируемом избрании Ван Яна на пост председателя высшего совещательного органа КНР — Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) в марте этого года. "Я знаю, что планируется ваш переход на новый пост, очень надеюсь, что и на новой работе вы найдете возможности уделять внимание развитию сотрудничества с Россией", - сказал Трутнев.

Ван Ян заявил, что "межрегиональное сотрудничество является фундаментом наших двусторонних отношений, после проведения в сентябре прошлого года первого заседания межправкомиссии, стороны активно реализовывали достигнутые в ходе заседания договоренности, добились новых важных результатов в развитии межрегионального сотрудничества". "Проведение в этом году года межрегионального сотрудничества открывает нам новые возможности для всестороннего углубления сотрудничества между регионами наших стран", - сказал Ван Ян.

Он выразил уверенность, что "сегодняшняя встреча позволит нам подвести итоги нашего взаимодействия по развитию российского Дальнего Востока за прошедший год, обозначить приоритетные направления нашего взаимодействия, придаст новый импульс развития межрегионального сотрудничества".

Накануне в Харбине прошло заседание межрегионального совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, в котором приняли участие более 30 высокопоставленных представителей различных областей Дальнего Востока и более 70 чиновников с китайской стороны.