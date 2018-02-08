FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Новый инвестор крупнейшего в РФ казино Tigre de Cristal построит отели в Приморье


ВЛАДИВОСТОК, 8 фев /ПРАЙМ/. Новый инвестор крупнейшего в РФ казино Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье" First Steamship Company планирует построить отели и брендовые магазины, сообщает администрация края.

First Steamship Company — одна из передовых компаний Тайваня в судоходстве и морских перевозках. Она также работает в недвижимости, ретейле и туризме на территории материкового Китая. В конце 2017 года First Steamship Company приобрела акции азиатского оператора казино Summit Ascent Holdings — главного бенефициара казино Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье", которые ранее принадлежали компании Melco International Development Limited.

"Новый акционер планирует принимать активное участие в развитии проекта развлекательной зоны "Приморье", а также в реализации других туристических проектов на Дальнем Востоке России. В рамках рабочих встреч уже обсуждались планы по инвестированию в региональные туристические проекты, не связанные с игорной деятельностью", – сказал исполнительный директор компании Summit Ascent Holdings Ltd Эрик Ландхир.

По его словам, развитие неигрового сектора повысит привлекательность игорной зоны и всего региона для туристов.

"В первую очередь в планах компании - создание отелей и сети брендовых магазинов. Также акционер рассматривает возможность создания масштабных объектов на территории курорта "Приморье", используя лучшие модели из мировой практики индустрии развлечений", – добавил Ландхир.

Осенью 2015 года в игорной зоне "Приморье" состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Как сообщали власти Приморья, за два года работы казино российский бюджет получил почти 1,2 миллиарда рублей налогов. За это время казино посетили более 850 тысяч гостей, из них 38% иностранцы. В планах руководства реализовать вторую очередь проекта в 2019 году стоимостью 500 миллионов долларов.

Осенью 2017 года Summit Ascent подтвердила намерение создать второй объект в игорной зоне "Приморье".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ