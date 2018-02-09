Грузооборот морских портов РФ в январе вырос на 2,4%, до 61,9 млн тонн

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МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Грузооборот морских портов России в январе текущего года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,9 миллиона тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Грузооборот морских портов России за январь 2018 года составил 61,93 миллиона тонн (плюс 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)", — говорится в сообщении.

Объем перевалки сухих грузов вырос на 11,1% и составил 27,9 миллиона тонн, наливных грузов — снизился на 3,8%, до 34,03 миллиона тонн.

Значительную динамику показали порты Арктического бассейна — их грузооборот вырос на 38,6%, до 6,74 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 2,46 миллиона тонн (рост почти в 1,5 раза), наливных грузов — 4,28 миллиона тонн (рост в 1,3 раза).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна снизился на 4%, до 19,78 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов вырос на 19,5% и составил 8,72 миллиона тонн, наливных грузов — сократился на 16,9%, до 11,07 миллиона тонн. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 0,1%, составив 19,78 миллиона тонн, из них объем перевалки сухих грузов вырос на 0,1%, до 7,74 миллиона тонн, наливных грузов — снизился на 0,2% и составил 12,04 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна вырос в 1,5 раза, составив 430 тысяч тонн, из них объем перевалки сухих грузов увеличился на 9,3%, до 240 тысяч тонн, наливных грузов — вырос в 2,5 раза, составив 190 тысяч тонн. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 1,8%, до 15,2 миллиона тонн, из них объем перевалки сухих грузов вырос на 6,4%, составив 8,74 миллиона тонн, наливных грузов — сократился на 3,9%, до 6,46 миллиона тонн.