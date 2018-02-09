FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Грузооборот морских портов РФ в январе вырос на 2,4%, до 61,9 млн тонн


Добавлены подробности (после третьего абзаца).

МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Грузооборот морских портов России в январе текущего года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,9 миллиона тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Грузооборот морских портов России за январь 2018 года составил 61,93 миллиона тонн (плюс 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)", — говорится в сообщении.

Объем перевалки сухих грузов вырос на 11,1% и составил 27,9 миллиона тонн, наливных грузов — снизился на 3,8%, до 34,03 миллиона тонн.

Значительную динамику показали порты Арктического бассейна — их грузооборот вырос на 38,6%, до 6,74 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 2,46 миллиона тонн (рост почти в 1,5 раза), наливных грузов — 4,28 миллиона тонн (рост в 1,3 раза).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна снизился на 4%, до 19,78 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов вырос на 19,5% и составил 8,72 миллиона тонн, наливных грузов — сократился на 16,9%, до 11,07 миллиона тонн. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 0,1%, составив 19,78 миллиона тонн, из них объем перевалки сухих грузов вырос на 0,1%, до 7,74 миллиона тонн, наливных грузов — снизился на 0,2% и составил 12,04 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна вырос в 1,5 раза, составив 430 тысяч тонн, из них объем перевалки сухих грузов увеличился на 9,3%, до 240 тысяч тонн, наливных грузов — вырос в 2,5 раза, составив 190 тысяч тонн. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 1,8%, до 15,2 миллиона тонн, из них объем перевалки сухих грузов вырос на 6,4%, составив 8,74 миллиона тонн, наливных грузов — сократился на 3,9%, до 6,46 миллиона тонн.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ