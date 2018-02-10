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МВФ: средний размер теневой экономики на Украине достигает 45% ВВП


МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. МВФ оценил средний размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8% ВВП. Об этом говорится в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц).

"Согласно расчетам, средний размер теневой экономики Украины с 1991 года по 2015 год оценивается в 44,8% ВВП, а в 2015 году – 42,9%", — приводит сообщение "Европейская правда".

Между тем в России показатели теневой экономики составили 38,4% в среднем и 33,7% ВВП в 2015 году, в Азербайджане – 52,19% и 43,66%, Армении – 42,59% и 35,96%, Грузии – 64,87% и 53,07%.

Начиная с 1991 года, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель беспрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%.

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Экономика Украины

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