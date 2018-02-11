Британцы не понимают, чего хочет добиться Тереза Мэй в переговорах по условиям Brexit

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Британцы не понимают, чего хочет добиться их премьер-министр Тереза Мэй в переговорах по условиям выхода страны из ЕС. Об этом пишет газета Independent со ссылкой на опрос исследовательской компании BMG Research.

Люди в смятении и не знают, чего премьер хочет ни в целом, ни в каких-то конкретных болезненных вопросах. Для 80% граждан Британии неясен подход правительства к вопросу границы с Северной Ирландией. 75% опрошенных не имеют представления о планах по будущим условиям миграции. Чуть меньше — 74% - не знают, что их ждет в сфере торгового урегулирования. Столько же британцев не понимают планов Мэй в общем, причем 39% из них не имеют даже каких-либо идей по этому поводу.

Результаты опроса подкрепляют неоднократные просьбы министров о том, чтобы правительство представило четкий план по Brexit. Однако за несколько месяцев до того, как окончательная сделка должна быть согласована, наоборот, обнажается отсутствие понимания идей Мэй в рядах общественности.

Спустя полтора года после проведения референдума британцы не представляют, как же будет выглядеть Brexit на самом деле, заключает газета.

Как отмечает издание, экономика Великобритании потеряет 348 млрд долларов в течение 15 лет после выхода из ЕС без торговой сделки с Брюсселем.