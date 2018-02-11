FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Британцы не понимают, чего хочет добиться Тереза Мэй в переговорах по условиям Brexit


МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Британцы не понимают, чего хочет добиться их премьер-министр Тереза Мэй в переговорах по условиям выхода страны из ЕС. Об этом пишет газета Independent со ссылкой на опрос исследовательской компании BMG Research.

Люди в смятении и не знают, чего премьер хочет ни в целом, ни в каких-то конкретных болезненных вопросах. Для 80% граждан Британии неясен подход правительства к вопросу границы с Северной Ирландией. 75% опрошенных не имеют представления о планах по будущим условиям миграции. Чуть меньше — 74% - не знают, что их ждет в сфере торгового урегулирования. Столько же британцев не понимают планов Мэй в общем, причем 39% из них не имеют даже каких-либо идей по этому поводу.

Результаты опроса подкрепляют неоднократные просьбы министров о том, чтобы правительство представило четкий план по Brexit. Однако за несколько месяцев до того, как окончательная сделка должна быть согласована, наоборот, обнажается отсутствие понимания идей Мэй в рядах общественности.

Спустя полтора года после проведения референдума британцы не представляют, как же будет выглядеть Brexit на самом деле, заключает газета.

Как отмечает издание, экономика Великобритании потеряет 348 млрд долларов в течение 15 лет после выхода из ЕС без торговой сделки с Брюсселем.

Версия для печати

Brexit и его последствия

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ