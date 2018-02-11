Власти Москвы предложат аэропортам принять единые условия для работы такси

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Департамент транспорта Москвы совместно с таксомоторным сообществом и ассоциацией ТАМА разработал единый подход для работы такси в аэропортах Московского авиаузла: "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", по которому все легальные такси столицы и области будут иметь равный доступ к "первой линии" и прозрачные тарифы, сообщили РИА Новости в департаменте.

Как пояснили в ведомстве, некоторые таксомоторные компании в аэропортах поставлены в неравное положение по отношению к конкурентам, а пассажиры вынуждены платить дороже за перевозчика, которого назначил аэропорт: на сайтах аэрогаваней представлена информация о предпочтительных перевозчиках, что вводит пассажиров в заблуждение. Пользуясь своим положением, эти перевозчики завышают цены на услуги в 2-2,5 раза, заметили в департаменте.

"На "первую линию" аэропортов должны пускать все таксомоторные компании, у которых есть разрешение, выданное департаментом транспорта Москвы или министерством транспорта Московской области. Правительство города поддерживает перевозчиков, ведущих открытый и честный бизнес, и мы хотим решить эту проблему, которая для некоторых московских аэропортов стала нормой", - рассказал РИА Новости глава департамента Максим Ликсутов.

Он отметил, что единые условия работы позволят создать необходимую конкуренцию, что повысит качество услуг и снизит среднюю стоимость поездок.

"Особенно это важно сейчас, когда Москва готовится принимать Чемпионат мира по футболу, и мы ждем увеличения количества иностранных туристов и журналистов. Единая очередь такси в аэропортах сведет к минимуму возможность обмана иностранных туристов, … как это случилось во время Кубка Конфедераций, когда таксист довез чилийского журналиста из … "Домодедово" в центр Москвы за 50 тысяч рублей", - заявил Ликсутов.

Аэропортам также рекомендуют информировать пассажиров о компаниях такси, аккредитованных для работы на ЧМ. Такие автомобили смогут подвозить пассажиров максимально близко к стадионам. "Для удобства клиентов, которые собираются поехать на матч сразу после прилета, аккредитованные такси должны иметь доступ на "первую линию" аэропортов", - заметил Ликсутов.