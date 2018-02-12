Авиакомпания Emirates подписала контракт на покупку 36 самолётов A380 на сумму $16 млрд

ДУБАЙ, 12 фев /ПРАЙМ/. Авиакомпания Emirates подписала соглашение о покупке 36 аэробусов A380 на сумму 16 миллиардов долларов, тем самым закрепив меморандум о понимании, обнародованный в январе, сообщает издание The National.

На данный момент воздушный флот авиакомпании насчитывает 101 аэробус А380, а также ожидает поставки еще 41 этого самолёта. Итого вместе с последним заказом в распоряжении компании будут находиться 178 таких бортов общей стоимостью более 60 миллиардов долларов.

Последний заказ подразумевает твёрдый контракт на 20 самолётов с опционом ещё на 16.

Поставки заказа начнутся с 2020 года.