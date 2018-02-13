АНОНС - Конституционный суд решит судьбу параллельного импорта в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев /ПРАЙМ/. Конституционный суд РФ во вторник огласит постановление, которое решит, считать ли нарушением авторских прав импорт в Россию оригинальных товаров поставщиками, не уполномоченными правообладателем товарного знака.

Согласно материалам на сайте суда, с жалобой в КС обратилось ООО "ПАГ", которое заключило госконтракт на поставку в медучреждение партии специальной бумаги марки Sony для аппарата УЗИ. Данный товар фирма приобрела у сторонней польской компании и ввезла в Россию. Таможенное оформление груз пройти не успел, так как товар был арестован. Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил исковые требования о защите исключительных прав на товарный знак SONY компании Sony Corporation.

По решению суда заявителю было запрещено осуществлять ввоз, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории РФ, а также хранение с этой целью указанных товаров SONY. Также с фирмы было взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации, а товар конфискован. Эти решения были оставлены в силе апелляционной и кассационными судебными инстанциями.

Заявитель просит КС проверить конституционность положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ, которые позволяют признавать товар контрафактным, если на нем незаконно размещен товарный знак.

В случае заявителя бумага для УЗИ-аппаратов - товар оригинальный, официально произведенный компанией "Сони", значит, и факт незаконного размещения товарного знака отсутствует.

Однако по закону одинаковые санкции (изъятие из оборота, уничтожение и взыскание компенсации) применяются как к подделкам, маркированным чужим товарным знаком и проданным без согласия правообладателя, так и к оригинальным товарам, законно введенным в гражданский оборот другой страны правообладателем или его официальным дистрибьютером, а затем ввезенным в РФ.

Такой ввоз на территорию РФ оригинальной продукции, маркированной товарными знаками правообладателя, иными импортерами, кроме импортера, уполномоченного правообладателем товарного знака, называют параллельным импортом.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы нарушают конституционные принципы правовой определенности и справедливости, а также неприкосновенности частной собственности.