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Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об основах национализации в РФ


МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект "Об основах национализации в РФ", следует из базы данных нижней палаты парламента.

Под национализацией понимается возмездное принудительное изъятие имущества, находящегося в частной собственности, и его обращение в федеральную собственность в целях обеспечения госнужд РФ, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, обеспечением национальной безопасности и суверенитета России, обеспечением законности, социальных прав граждан и сохранения национального достояния.

Национализация может осуществляться в отношении земельных участков, природных ресурсов (недр, лесов, водоемов), объектов стратегических отраслей экономики (энергетики, промышленности, транспорта), объектов ЖКХ, имущества, находящегося в собственности физлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц. Национализации подлежит имущество, находящееся в собственности таких лиц независимо от их организационно-правовой формы, в том числе предприятия, их части, акции (доли, паи) национализируемых юрлиц, а также единые недвижимые комплексы.

Национализация является крайней мерой и осуществляется только на основании принимаемых федеральных законов, причем на возмездной основе с предварительным и равноценным возмещением Российской Федерацией стоимости имущества и других убытков, причиненных собственнику в результате национализации. При этом национализация не является мерой наказания или способом обеспечения исполнения обязательств.

Национализация может осуществляться посредством изъятия имущества и обращения его в федеральную собственность, увеличения за счет средств федерального бюджета стоимости имущества (в том числе путем увеличения уставного (складочного) капитала организации до контрольного пакета или доли государства свыше 50%), передаче контролируемой государством организации контрольного пакета акций (долей, пая) национализируемой компании, а также не запрещенными законодательством способами.

Законопроектом определены основания для принятия отдельного закона о национализации. К ним отнесены: угроза массового сокращения штата работников градообразующей или социально значимой организации, признание стратегического предприятия банкротом, монопольное или доминирующее положение предприятия, приватизация госпредприятий с нарушением действующего законодательства или по заведомо заниженным ценам, приобретение иностранным капиталом контрольных пакетов акций акционерных обществ, создаваемых на базе государственных предприятий-монополистов, иные обстоятельства.

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