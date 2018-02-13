Через 10 лет треть новых автомобилей будет иметь электрические компоненты – замглавы ЕК

ПРАГА, 13 фев /ПРАЙМ/. Через 10 лет треть выпускаемых автомобилей будет иметь значительную долю электрических компонентов, заявил во вторник замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в беседе со словацкими журналистами.

"В связи с ростом выпуска электромобилей и гибридных машин рынок аккумуляторных батарей для них должен к 2025 году достичь годового оборота около 250 миллиардов евро. Через 10 лет треть выпускаемых автомобилей будет иметь значительную долю электрических компонентов. А поскольку Словакия выпускает ежегодно более одного миллиона автомашин, ей важно активно включиться в данный процесс", - сказал Шефчович, интервью с которым транслировали сетевые телеканалы.

Шефчович считает, что для словацких автопроизводителей важно не импортировать аккумуляторные батареи для электромобилей, а производить их у себя в республике. По словам еврокомиссара, ему уже известно о планах по созданию такого предприятия в районе города Нитра на западе страны. В целом Европа нуждается в создании 10-20 подобных крупных производств для покрытия будущих потребностей в батареях для электромобилей. Ныне такие батареи производятся, в основном, на азиатских заводах.

"Посмотрим, как пойдут дела по созданию такого предприятия. Для этого будет необходимо приложить совместные усилия правительства, НИИ и вузов в тесном сотрудничестве с автозаводами, выработать механизмы для финансового обеспечения проекта, которое может быть решено на государственном уровне или с поддержкой ЕС", - сказал Шефчович.

В настоящее время Словакия занимает первое место в мире по производству автомобилей на 1 тысячу жителей, этот показатель составляет почти 200 машин при среднем показателе по ЕС около 40 автомобилей. В республике действуют три автопредприятия: Volkswagen в Братиславе, Kia Motors в Жилине на северо-западе страны и завод альянса PSA Peugeot Citroen в Трнаве на западе республики. В 2019 году должен начаться выпуск машин на еще одном предприятии на западе страны: в Нитре строится завод Jaguar Land Rover.

Именно в районе города Нитра, неподалеку от всех четырех автозаводов, и предполагается построить предприятие по производству аккумуляторных батарей для электроавтомобилей и гибридных машин.