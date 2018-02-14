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Биржи США закрылись в плюсе на ожидании данных по инфляции


Мировая экономика

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили четверг неуверенным ростом на фоне ожиданий публикации статистики по инфляции и опасений по поводу сохранения высокой волатильности на рынке, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,14%, до 24635,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,47%, до 7014,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 2663,25 пункта.

Биржи США демонстрировали положительную динамику две предыдущие торговые сессии. При этом на прошлой неделе мировые фондовые рынки обвалились на несколько процентов на фоне возросшей доходности государственных облигаций США и опасений инвесторов относительно слишком быстрых темпов инфляции.

"Я бы объяснил сегодняшние действия на рынке тем, что инвесторы просто берут передышку и ждут новых данных об инфляции", - приводит агентство MarketWatch слова директора по торговле Wedbush Securities Яна Винера (Ian Winer).Данные по инфляции в стране будут опубликованы в среду.

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