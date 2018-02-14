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"Росконгресс" и союз "Молодежные социально-экономические инициативы" подписали соглашение


МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Фонд "Росконгресс" и союз "Молодежные социально-экономические инициативы" подписали соглашение, которое призвано привлечь потенциал молодежи к решению вопросов социально-экономического развития российских регионов, сообщила информслужба Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Фонд "Росконгресс" и общероссийский союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы" подписали на Российском инвестиционном форуме соглашение, цель которого — привлечь потенциал молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел", — говорится в сообщении.

Соглашение призвано содействовать созданию среды для коммуникации молодых людей из разных регионов РФ с представителями федеральных и региональных органов власти, крупного бизнеса и экспертного сообщества. Результатом подобного общения должно стать продвижение молодежных проектов и инициатив.

Также в рамках сотрудничества планируется организовывать образовательные, выставочные и конгрессные мероприятия в формате консультаций, вебинаров, форумов и конференций.

Союз намерен привлекать представителей фонда к оценке конкурсных работ всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна — моя Россия", а также к участию в иных экспертных сессиях, организационных комитетах и рабочих группах соответствующей направленности. В свою очередь эксперты союза будут готовить предложения по формированию деловой повестки мероприятий фонда "Росконгресс".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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