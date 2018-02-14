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Евросоюз пока не увидел последствий от публикации "кремлевского доклада" - посол ЕС в РФ


Мировая экономика

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Евросоюз пока не увидел последствий от публикации "кремлевского доклада", оценку ему должен дать бизнес, заявил в интервью газете "Коммерсант" посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

"Что касается Евросоюза как официальной структуры, то мы пока вообще не увидели никаких последствий от этой публикации. Как говорят сами американцы, это пока всего лишь список", - сказал Эдерер в интервью "Коммерсанту".

По его словам, он "принял во внимание, как на публикацию этого документа отреагировала Ассоциация европейского бизнеса, заявившая, что его появление привносит неопределенность и дополнительные риски в ведение бизнеса с Россией".

"По моему мнению, бизнесмены должны давать оценку: они разбираются в этом лучше меня", - подчеркнул европейский дипломат.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

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