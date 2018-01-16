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Евтушенков: АФК "Система" не рассматривает продажу своих активов


СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS не рассматривает продажу своих активов, заявил журналистам основной акционер корпорации Владимир Евтушенков.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, правда ли, что "Система" рассматривает продажу одного из своих активов.

Ранее в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что "Система" может в ближайшее время продать один из залоговых активов, в этом случае объем кредита, который фонд выдаст корпорации для выплат "Башнефти" BANE в рамках мирового соглашения с "Роснефтью", составит менее 40 миллиардов рублей. В декабре он говорил, что фонд предоставит АФК шестимесячный кредит на 40 миллиардов рублей под залог акций "Детского мира" и Башкирской электросетевой компании (БЭСК).

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти" ROSN, "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей: 28 декабря уже было перечислено 20 миллиардов рублей, еще 40 миллиардов рублей АФК должна перевести не позднее 28 февраля и столько же — не позднее 30 марта.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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