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Калининградский губернатор заявил, что развитие "Автотора" останется приоритетом


СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Развитие автокластера завода "Автотор" в Калининградской области останется приоритетом для властей даже при строительстве завода BMW в регионе, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

В четверг стало известно, что BMW подала в Минпромторг заявку на заключение специнвестконтракта (СПИКа) на строительство завода по производству автомобилей. Калининградская область готова предоставить для завода территорию в 56 гектаров в индустриальном парке "Храброво".

"Территория автокластера все равно будет востребована, потому что у "Автотора" много партнеров помимо BMW, компания достаточно активна. История с развитием этой территории остается приоритетом", - заявил Алиханов в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы со своей стороны как регион предоставили все варианты размещения, в том числе рассматривался вариант на территории так называемого будущего автокластера, которым владеет компания "Автотор", - сказал он.

BMW с 1999 года и по текущий момент собирает машины 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6 на площадке калининградского "Автотора".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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