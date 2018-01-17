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Хамитов считает высокой вероятность поступления средств от АФК "Система" до конца марта


Компании

СОЧИ, 16 фев -ПРАЙМ. Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает высокой вероятность поступления средств от АФК "Система" AFKS по мировому соглашению с "Роснефтью" ROSN до конца марта.

"Мы знаем, что вероятность поступления денег до конца марта (по мировому соглашению – ред.) велика", - сказал Хамитов в интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" BANE и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей: 28 декабря уже было перечислено 20 миллиардов рублей, еще 40 миллиардов рублей АФК должна перевести не позднее 28 февраля и столько же - не позднее 30 марта.

 

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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