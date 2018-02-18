Глава МИД Чехии выступил за сохранение антироссийских санкций

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным выступил за сохранение санкций против России, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Встреча дипломатов двух стран состоялась "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

Как говорится в сообщении МИД Украины, стороны отметили активный политический диалог между Киевом и Прагой и обсудили вопросы повестки дня украинско-чешского сотрудничества. Стропницкий также заявил, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины, стремление Киева к евроинтеграции и сохранение санкционного режима против России.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что является противником антироссийских санкций. Он добавил, что с ограничительными мерами в отношении России необходимо заканчивать.