Врио главы Орловской области рассказал, почему вникает в вопросы муниципального уровня

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, который за четыре месяца работы посетил практически все районы в регионе, рассказал, что анонсирует в соцсетях свои визиты и сам вникает в вопросы муниципального уровня, чтобы быть максимально открытым и подать пример нижестоящим чиновникам.

По словам Клычкова, за четыре месяца количество обращений от жителей региона через соцсети и по почте уже перевалило за тысячу.

"(Это) весь спектр вопросов, начиная с мелочей, которые, казалось бы, не губернаторского уровня, например, мусор или снег убрать. Мы их сейчас решаем, и, на мой взгляд, это правильно. Моя задача - сделать так, чтобы люди видели реакцию. Я должен своим примером показывать чиновникам нижнего уровня, как реагировать на обращения. И нужно, чтобы нижестоящий чиновник знал, что если он этого не сделает, последует моя реакция", - рассказал Клычков в интервью РИА Новости на инвестиционном форуме в Сочи.

Он подчеркнул, что всегда старается быть максимально открытым.

"Если ты не общаешься с людьми, ты просто не ощутишь реального настроения. Я на своих страницах в соцсетях анонсирую, где и на каких мероприятиях буду. Приходят люди, задают неприятные для глав администраций вопросы, я вижу, как они нервничают. Нужно понять, что за проблема, разобраться. Если в течение десяти лет человек не может получить то, что ему положено по закону, нужно его проблему решить. Если просит что-то из того, что ему не положено, объясняем, что прав глава администрации", - пояснил врио главы региона.

Он сообщил, что видит свою задачу в том, чтобы не уходить от проблем, а постараться разобраться в том, где и какие есть болевые точки.

"Я уже посетил почти все районы области, остался один или два, где я еще не был. Но это непрекращающийся процесс. Пройдя первый круг, сразу начнем второй, и, пожалуй, я надоем некоторым главам администраций и муниципальных образований частыми визитами, но буду этим заниматься", - сказал Клычков.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который прошел с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.