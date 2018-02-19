Мантуров пообещал не отдавать химобъект под Пензой для опасных производств - губернатор

САРАТОВ, 19 фев /ПРАЙМ/. Глава Минпромторга России Денис Мантуров в рамках форума в Сочи заверил, что площадка полигона по уничтожению химического оружия в поселке Леонидовка Пензенской области не будет использоваться для размещения опасных производств, заявил в понедельник губернатор региона Иван Белозерцев.

Ранее правительство области сообщило, что Мантуров 15 февраля на форуме в Сочи в ходе встречи с Белозерцевым выразил уверенность, что будет найден вариант использования площадки объекта уничтожения химоружия в Леонидовке после завершения ее санации в 2019 году, который устроит обе стороны.

"Министр заверил, что если у региона будут возражения против организации на площадке опасных производств, то таких производств там не будет. Считаю, что вредных производств в Леонидовке быть не должно", - цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

"После того, как будет проведено санирование указанной площадки, мы сможем по минимальной стоимости предлагать ее инвестору, имеем право даже снизить стоимость до нуля. Важно найти инвестора, который сможет организовать производство, открыть новые рабочие места", - добавил губернатор.

В конце сентября 2017 года последний килограмм химоружия был уничтожен в России на объекте "Кизнер" в Удмуртии. До этого запасы отравляющих веществ были ликвидированы на других шести объектах, в том числе в 2015 году на объекте "Леонидовка" в Пензенской области. Правительство Пензенской области в сентябре 2016 года сообщило, что полигон в Леонидовке предполагается использовать для размещения производства строительных материалов, инвестором которого планирует выступить местный строительный холдинг "Термодом".

МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" стало информационным партнером форума.