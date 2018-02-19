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Экспорт сельхозтоваров из ЕС в Россию вырос за 2017 г на 16%


Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 19 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева. Экспорт разрешенных сельскохозяйственных и продовольственных товаров из 28 стран Евросоюза в Россию вырос за 2017 год на 16% в стоимостном выражении, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган на пресс-конференции в понедельник.

"США – на 6%, Россия – на 16%, Китай – на 5%", - сказал он.

При этом общий объем экспорта в третьи страны из ЕС сельскохозяйственных и продовольственных товаров поднялся в прошлом году на 5,1% в стоимостном выражении в сравнении с 2016 годом, до 137,9 миллиарда евро, достигнув очередного рекорда, отметил еврокомиссар.

В начале февраля ФТС России сообщала, что оборот внешней торговли между РФ и ЕС в 2017 году составил 246,492 миллиарда долларов, показав рост на 22,9% в годовом выражении. При этом экспорт из РФ в ЕС составил 159,597 миллиарда долларов (рост на 22,9%), импорт из ЕС - 86,895 миллиарда долларов (рост на 24,4%).

РФ в августе 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

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