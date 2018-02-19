РСА поддерживает идею вернуть в закон об ОСАГО механизм ПВУ для 2-х участников ДТП

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает идею Минфина РФ вернуть в закон об ОСАГО механизм прямого возмещения убытков (ПВУ) для двух участников дорожно-транспортного происшествия, сообщили РИА Новости в РСА.

Система ПВУ в ОСАГО, когда потерпевший идет за возмещением в страховую компанию, с которой заключал договор обязательной "автогражданки", с 25 сентября 2017 года начала действовать для ДТП с участием двух и более автомобилей. До этого момента система ПВУ действовала в том случае, если участниками аварии являлись только два автомобиля. Норма о множественности участников появилась при подготовке ко второму чтению законопроекта о натуральной форме возмещения вреда в ОСАГО.

"РСА поддерживает такую идею. Во время обсуждения законопроекта союз неоднократно высказывался против введения данной нормы (действие ПВУ в отношении ДТП с участием более двух авто). Такая система не позволяет установить надежные механизмы распределения ответственности в случае множественных ДТП и справедливую схему расчета между страховщиками после урегулирования убытка", - заявили в РСА.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Минфина, распространение ПВУ на дорожно-транспортные происшествия более чем с двумя транспортными средствами искажает суть страхования гражданской ответственности, еще в большей степени приближая его к договорам каско.

В пресс-службе разъяснили, что нормы закона об ОСАГО, которые регулируют положения о ПВУ и взаиморасчеты между страховщиками, предусмотрены для одного потерпевшего и одного виновника. Применение новых норм о множественности транспортных средств на практике вызывает проблемы, в частности, в случаях обоюдной вины, банкротства одного из страховщиков, отсутствия страхового полиса у одного из участников ДТП. Данные факты вызывают неопределенности в применении норм, а также влекут отказы в страховом возмещении.

Система прямого возмещения убытков действует с 1 марта 2009 года. По данным РСА, за период с 1 марта 2009 года по 31 июня 2017 года в рамках системы ПВУ потерпевшим было выплачено почти 320 миллиардов рублей. Ежегодно объем операций страховщиков по ПВУ увеличивается.