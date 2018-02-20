Рост ВВП Казахстана до 2025 г должен составлять 4,5-5% в год

АЛМА-АТА, 20 фев /ПРАЙМ/. Реализация целей, заложенных в стратегическом плане развития Казахстана до 2025 года, предполагает ежегодный прирост экономики страны на уровне 4,5-5%, говорится в самом документе.

Во вторник стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об утверждении стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года.

В опубликованном пресс-службой главы государства плане говорится, что Казахстан нацелен на достижение социально-экономического и институционального развития на уровне, не уступающем странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и последующее вступление в ОЭСР. Согласно документу, соответствие целям устойчивого развития ООН, а также внедрение передовых практик и стандартов ОЭСР во всех сферах жизнедеятельности государства позволит обеспечить прогресс Казахстана на пути вхождения в число 30 развитых стран мира.

"Достижению этой цели соответствует рост экономики на уровне не менее 4,5-5,0% ВВП в среднем в год, что позволит Казахстану к 2025 году обеспечить рост уровня ВВП на душу населения до 46,1 тысячи долларов США (по паритету покупательской способности)", - отмечается в документе.

Индикативной оценкой прилагаемых усилий и общестранового прогресса станет улучшение позиций Казахстана в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Казахстан ставит перед собой задачу занять в этом рейтинге 46-е место в 2021 году, 40-е место в 2025 году, 30-е место в 2050 году.

В настоящее время Казахстан занимает 53-е место в данном рейтинге.