Венесуэла выпустила свою криптовалюту "петро" в обращение

МЕХИКО, 20 фев - ПРАЙМ. Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты "петро".

Как сообщил президент страны Николас Мадуро в своем Twitter, обращение валюты запущено полночь (7 утра мск).

Впервые Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря 2017 года. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны.

Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты составит 60 долларов за один "петро", всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона "петро", сообщили позже официальные лица.