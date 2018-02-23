Стабфонд еврозоны получил еще 2 млрд евро от Испании в виде досрочного погашения кредита

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Европейский механизм стабильности (ESM) получил еще 2 миллиарда евро от Испании в виде досрочного погашения кредита, взятого страной несколько лет назад на помощь банкам, говорится в сообщении Twitter стабфонда.

"ESM получил сегодня 2 миллиарда евро досрочного погашения от Испании. Еще 3 миллиарда евро запланировано на май 2018 года", - говорится в сообщении.

Европейский механизм стабильности ранее в феврале разрешил Испании досрочно погасить 5 миллиардов евро.

Это уже седьмое досрочное погашение Испанией своего кредита, общий размер которого составлял 41,3 миллиарда евро. Он был получен от ESM с декабря 2012 года по февраль 2013 года. После выплаты согласованных 5 миллиардов евро долг страны перед ESM составит 26,7 миллиарда евро.