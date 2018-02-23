Власти ФРГ по-прежнему выступают против запрета автомобилей с дизельными двигателями

БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Правительство ФРГ по-прежнему выступает против запрета на ограничение движения автомобилей с дизельными двигателями, заявила на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Федеральный административный суд Германии приступил ранее к рассмотрению правомочности запрета на использование дизельных автомобилей в черте города. Решение будет вынесено 27 февраля.

"Мы не можем комментировать работу суда. Однако федеральное правительство продолжает работать над улучшением качества воздуха в городах, и оно продолжает выступать против запретов на вождение", - сказала Деммер.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла, что выступает против любых запретов на использование автомобилей с дизельным двигателем.

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

В Берлине 2 августа прошлого года прошел так называемый "дизельный саммит", в котором приняли участие министры транспорта и окружающей среды, а также пять глав земельных правительств и представители немецких автоконцернов. По итогам встречи автогиганты обязались организовать систему бонусов для клиентов, которые поменяют дизельные автомобили класса Евро-4 и ниже, заявил тогдашний министр транспорта и цифровой инфраструктуры Александер Добриндт по итогам "дизельного саммита".

Ранее автопроизводители согласились обновить программное обеспечение более 5 миллионов дизельных автомобилей, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Сначала об этом сообщила Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA), а позднее подтвердил министр транспорта, уточнив, что переоборудованию подлежат 5,3 миллиона машин. Из них почти 2,5 миллиона автомобилей Volkswagen уже переоборудованы.