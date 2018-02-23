Лидеры 27 стран ЕС готовы работать над реформой бюджета ЕС – Туск

БРЮССЕЛЬ, 23 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева. Лидеры 27 остающихся в Евросоюзе после Brexit стран готовы работать над реформой общего бюджета Евросоюза на период после 2020 года, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после саммита лидеров 27 стран ЕС.

Лидеры 27 стран ЕС на неформальном саммите 23 февраля обсудили будущий многолетний финансовый план Евросоюза (MFF) на период после 2020 года.

"Все лидеры стран ЕС готовы работать над модернизацией бюджета ЕС", - сказал он в контексте MFF на период после 2020 года.

Евросоюз регулярно принимает подобные MFF, с учетом которых затем составляются ежегодные бюджеты ЕС. Размер текущего MFF составляет порядка 1 триллиона евро, а однолетних бюджетов союза — порядка 150 миллиардов евро.

Эти бюджеты в большей степени состоят из взносов стран-членов Евросоюза. Нынешний семилетний финансовый план покрывает период с 2014 по 2020 годы. Соответственно, следующий MFF должен быть рассчитан на период с 2021 по 2027 годы, его разработка ведется в настоящее время. Этот финансовый план, как предполагает сейчас процесс Brexit, будет рассчитываться уже без учета немаловажных взносов в бюджет ЕС со стороны Великобритании.

В ЕС уже звучат различные предложения по реформе многолетнего финплана: обсуждается увеличение взносов стран ЕС в бюджет союза, Еврокомиссия и Европарламент предлагают увеличить объем его расходов и найти новые источники доходов. Также предлагается создание резерва бюджета.

Еврокомиссия представит свои окончательные предложения по следующему MFF к началу мая текущего года. Затем начнется обсуждение этих предложений в ЕП и Совете стран ЕС.