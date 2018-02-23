Лишь около половины стран ЕС готовы увеличить свои взносы в бюджет Евросоюза – Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 23 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева. Лишь чуть более половины стран Евросоюза готовы увеличить уровень своих взносов в общий бюджет ЕС после 2020 года, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после саммита лидеров 27 стран ЕС.

Лидеры 27 стран ЕС, которые остаются в союзе после Brexit, на неформальном саммите 23 февраля обсудили будущий многолетний финансовый план Евросоюза (MFF) на период после 2020 года.

"Достаточно много стран ЕС заявили о желании увеличить уровень взносов в бюджеты в рамках следующего MFF. Я думаю, я насчитал 14-15 стран ЕС, которые выразили такое намерение", - сказал Юнкер.

Евросоюз регулярно принимает подобные MFF, с учетом которых затем составляются ежегодные бюджеты ЕС. Размер текущего семилетнего MFF составляет порядка 1 триллиона евро, а однолетних бюджетов союза — порядка 150 миллиардов евро.

Эти бюджеты в большей степени состоят из взносов стран-членов Евросоюза, уровень которых рассчитываются, в том числе, от размера валового национального дохода (GNI). Нынешний семилетний финансовый план покрывает период с 2014 по 2020 годы. Соответственно, следующий MFF должен быть рассчитан на период с 2021 по 2027 годы, его разработка ведется в настоящее время. Этот финансовый план, как предполагает сейчас процесс Brexit, будет рассчитываться уже без учета немаловажных взносов в бюджет ЕС со стороны Великобритании. Следовательно, есть необходимость "закрыть" выпадающие из-за Brexit доходы.

В ЕС уже звучат различные предложения по реформе многолетнего финплана: обсуждается увеличение взносов стран ЕС в бюджет союза, Еврокомиссия и Европарламент предлагают увеличить объем его расходов и найти новые источники доходов. Также предлагается создание резерва бюджета.

Еврокомиссия представит свои окончательные предложения по следующему MFF к началу мая текущего года. Затем начнется обсуждение этих предложений в ЕП и Совете стран ЕС.