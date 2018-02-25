Авиабилеты в РФ для иностранцев на время ЧМ по футболу подорожали до 2,7 раза - эксперты

МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Авиабилеты в Россию для иностранных болельщиков на время чемпионата мира по футболу подорожали до 2,7 раза, сообщили РИА Новости в сервисе путешествий OneTwoTrip.

"Анализ построен на сравнении двух показателей. Сначала были найдены самые доступные предложения по перелету из столиц стран-участниц в Москву за два месяца до открытия чемпионата (14 апреля), а затем в день открытия (14 июня). В первом случае средняя стоимость перелета из 30 стран в столицу России составила 29,47 тысячи рублей, во втором она выросла на 37%, до 40,4 тысячи рублей", - рассказали в OneTwoTrip.

Так, увеличение стоимости авиабилетов зафиксировано на 29 направлениях из 30. Исключением стали билеты из Токио в Москву, которые в день открытия чемпионата стоят на 21% дешевле, чем за два месяца до. На остальных направлениях билеты подорожали. Меньше остальных это ощутят жители Кореи, Панамы и Марокко (рост цен составляет 7,7%, 9% и 10% соответственно).

"Билеты в Москву из столиц Германии, Великобритании, Испании, Ирана и Мексики подорожали более чем в два раза. Абсолютным рекордсменом стала Мексика. Билет из столицы страны Мехико в Москву с вылетом 14 июня на момент проведения исследования стоил минимум 105 тысяч рублей, что в 2,7 раза дороже перелета за два месяца до ЧМ", - отметили в сервисе.

По данным туристического сервиса Туту.ру, самый дорогой билет на даты ЧМ-2018 был куплен в Санкт-Петербург из Сиэтла - он обошелся туристу в 95,5 тысячи рублей. Наиболее дорогой билет в Калининград обошелся путешественнику из Москвы в 20,6 тысячи рублей за перелет в одну сторону. Больше всего за поездку в Сочи отдал болельщик из Читы — 51,2 тысячи рублей за билеты в обе стороны.

Дешевле всего билеты на период чемпионата обошлись путешественнику из Сочи. За 2,8 тысячи рублей он приобрел билет в Москву (в одну сторону). Также среди недорогих оказались билеты из Симферополя в Москву (2,9 тысячи рублей), из столицы в Самару (3,5 тысячи рублей), из Петербурга в Сочи (4,5 тысячи рублей) и из Ижевска в Петербург (5,3 тысячи рублей).