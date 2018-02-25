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Титов хочет добиться прекращения уголовного дела против бизнесмена из "лондонского списка"


МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов заявил, что будет добиваться прекращения уголовного дела в отношении ростовского бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого "лондонского списка".

Бизнесмен Каковкин стал первым фигурантом "списка Титова", вернувшимся в Россию. При въезде в РФ, 23 февраля, его арестовали и направили в изолятор временного содержания (ИВС). Позднее с помощью адвокатов бизнесмена и самого Титова, Каковкина отпустили домой до суда.

"Нет никаких оснований в возбуждении уголовного дела, это чисто хозяйственный спор, поэтому будем добиваться того, чтобы это дело даже до суда не дошло, а просто это уголовное дело было закрыто", - сказал Титов журналистам в воскресенье.

В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.

По словам Титова, Каковкин стал в некотором смысле первопроходцем так называемого "лондонского списка". "Мы показали, что если люди начнут возвращаться, то здесь не будет к ним особого предвзятого отношения, что их не будут сажать в тюрьму и мы будем добиваться того, чтобы с каждым из них решение их проблем проходило в нормальном законном порядке", - пояснил Титов.

Что касается других фигурантов "списка Титова", то омбудсмен выразил надежду, что постепенно и они смогут вернуться в Россию. Он также отметил, что Каковкин будет доказывать свою невиновность и аппарат омбудсмена намерен ему помогать в этом деле.

Каковкин находился в федеральном розыске. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Второй фигурант этого дела уже осужден и отбывает наказание. Расследование по уголовному делу было прекращено, но возобновилось после прибытия бизнесмена в Россию. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, Каковкин и Александр Баскаков, по версии следствия, незаконно похитили со счета чужой компании 10 миллионов рублей.

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