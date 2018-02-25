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СМИ: Fiat Chrysler откажется от дизельного топлива в пассажирских автомобилях к 2022 году


Компании / Потребительский рынок / Мировая экономика
  • # Fiat Chrysler

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Компания Fiat Chrysler планирует отказаться от производства пассажирских автомобилей на дизельном топливе к 2022 году на фоне крупного скандала, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

В январе прошлого года агентство по охране окружающей среды США (EPA) обвинило автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в установке на некоторых автомобилях программного обеспечения, позволяющего обходить контроль за выбросами.

Обвинения касаются малотоннажных машин модельного ряда 2014, 2015 и 2016 годов, а также Jeep Grand Cherokee и грузовиков Dodge Ram 1500 с 3-литровым дизельным двигателем, продаваемых в Соединенных Штатах. Претензии касаются около 104 тысяч автомобилей.

Четырехлетний план компании должен быть обнародован в июне. По данным газеты, решение связано с падением спроса на автомобили из-за "дизельного скандала" и ростом издержек на внедрение технологий, которые обеспечат экологическую безопасность использования дизельного топлива.

При этом грузовые модели компании будут выпускаться с возможностью заправки дизельным топливом, отмечает газета.

Автоконцерн воздержался от комментариев.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния компаний ожидается в 2018 году.

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