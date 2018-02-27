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РЖД: "Аэроэкспрессы" в аэропорт "Шереметьево" могут перенести на Савеловский вокзал


Компании / Индустрия / Транспорт

 

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Отправление "аэроэкспрессов" в аэропорт "Шереметьево" могут перенести с Белорусского вокзала на Савеловский, следует из слов заместителя гендиректора РЖД, начальника Центра по развитию Московского транспортного узла Петра Кацыва.

"В связи со строительством пересадочного узла, в котором будут пересекаться линии Третьего пересадочного контура, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра, планируется перенести точку отправления "Аэроэкспресса" с Белорусского на Савёловский вокзал. Также мы предполагаем, что "Аэроэкспресс" будет делать остановку на пересечении с МЦК и, возможно, на платформе Шереметьевская", - рассказал Кацыв в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок".

Таким образом, резюмировал он, привлекательность этого сервиса для пассажиров только повысится, время в пути вырастет незначительно, при этом интервал движения "аэроэкспрессов" сохранится: они будут ходить раз в 30 минут.

"В итоге должно получиться так, что пассажир сможет сесть на современный, комфортабельный поезд в Одинцово или в Лобне и с одной пересадкой доехать до аэропорта "Шереметьево"", - пояснил Кацыв. Поезда "Аэроэкспресса" ранее ездили в аэропорт "Шереметьево" с Савеловского вокзала. Однако в 2009 году их отправление было перенесено на Белорусский вокзал.

Совместный проект Москвы и РЖД по организации железнодорожного сообщения городов ближнего Подмосковья через центр столицы предполагает создание к 2025 году сети скоростных транспортных диаметров, которые позволят перевозить свыше 300 миллионов пассажиров в год. Первым его этапом станет так называемый МЦД-1. Он соединит Одинцово и Лобню. Первый из Московских центральных диаметров могут запустить в 2019 году.

"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания за 2017 год увеличила перевозки пассажиров на 0,6% по сравнению с предыдущим годом - до 11,66 миллиона человек.

 

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