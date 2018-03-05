Рост ВВП Китая в 2018 замедлится до 6,5% - официальный прогноз

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП Китая в 2018 году составят около 6,5%, следует из плана социально-экономического плана развития страны.

Прогноз правительства совпал с ожиданиями экспертов.

"ВВП вырастет примерно на 6,5%", - говорится в докладе государственного комитета по реформам и развитию, опубликованном перед открытием ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Согласно данным государственного статистического бюро, темпы роста ВВП Китая в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, оказавшись лучше официального прогноза и ожиданий экспертов.