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Куба и РФ обсуждают проекты модернизации текстильной промышленности острова


Мировая экономика

МОНТЕВИДЕО, 5 мар /ПРАЙМ/, Олег Вязьмитинов. Куба и РФ обсуждают вопросы модернизации текстильной отрасли острова с участием российских компаний, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Кубинские партнеры вышли с предложением по модернизации ряда текстильных фабрик. Сейчас определяется точное их количество, определяется спецификация оборудования", - сказал Каламанов.

"Максимальное количество оборудования будет российского производства", - добавил заместитель министра, выразив надежду, что все эти проекты будут осуществляться при поддержке Российского экспортного центра.

Говоря о других сферах российско-кубинского взаимодействия, Каламанов заметил, что сейчас между РФ и Кубой отношения развиваются динамично по нескольким направлениям. Среди них - сотрудничество в области энергетики (модернизация ТЭС "Максимо Гомес" и ТЭС "Восточная Гавана"), модернизации металлургического завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти", поставки легковых и грузовых автомобилей.

"Камазы" KMAZ зарекомендовали себя очень хорошо, поэтому планируем и дальше развивать сотрудничество в области грузового и автомобильного транспорта по линии компании "Камаз", создания сервисных центров, обслуживания этой техники", - сказал Каламанов.

Замминистра также напомнил, что в конце прошлого года на Кубу была осуществлена первая крупная поставка автомобилей ВАЗ. "Надеюсь, будущие поставки автомобилей на Кубу и для такси, и для других целей будут осуществляться достаточно в большом объеме", - сказал он.

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