Трамп заблокировал слияние Broadcom и Qualcomm

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ВАШИНГТОН, 13 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заблокировал покупку американской корпорации Qualcomm сингапурским производителем полупроводников Broadcom, говорится в исполнительном указе главы государства.

"Предполагаемая покупка Qualcomm данным приобретателем запрещается", - говорится в указе Трампа.

Президент США сослался на существование фактов, доказывающих, что Broadcom может по совершении сделки "предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности США".

Кроме того, будут заблокированы и все подобные сделки в будущем, говорится в указе.

При этом Broadcom ранее объявляла о переносе своей штаб-квартиры из Сингапура в США, что заслужило одобрение Трампа.

Если бы сделка состоялась, сингапурская корпорация получила бы контроль над ключевым игроком рынка телекоммуникационной продукции. Лишь в понедельник Broadcom оценивала перспективы сделки положительно. Сингапурская компания была готова выплатить за американского производителя 117 миллиардов долларов, сделку планировалось завершить к началу апреля.

До этого Qualcomm дважды отклоняла предложение Broadcom о покупке: в ноябре Broadcom была готова заплатить 103 миллиарда долларов за приобретение конкурента, а в начале февраля - 121 миллиард долларов.

Компания Qualcomm - один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств, процессорные решения которого используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Диего, Калифорния (США).

Broadcom - один из мировых лидеров в производстве интегральных микросхем для устройств связи. Рыночная капитализация компании составляет около 100 миллиардов долларов.