FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Broadcom не согласна, что покупка Qualcomm может угрожать нацбезопасности США


Экономика / Мировая экономика

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сингапурский производитель полупроводников Broadcom не согласен, что приобретение им американской корпорации Qualcomm, которое ранее заблокировал американский президент Дональд Трамп, может угрожать национальной безопасности США, сообщает издание Politico.

"Broadcom решительно не согласен, что предложенное им приобретение Qualcomm вызывает какие-либо опасения по поводу национальной безопасности", - приводит издание отрывок из заявления компании.

В заявлении на сайте компании также отмечается, что покупка Qualcomm всегда предполагалась только после переноса штаб-квартиры Broadcom в США.

"Опасения по поводу национальной безопасности не являются риском для подписания договора, так как Broadcom никогда не планировала покупку перед тем, как завершит перенос штаб-квартиры", - сообщает корпорация в заявлении. Компания отмечает, что перенос головного офиса будет завершен к 3 апреля 2018 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заблокировал покупку американской корпорации Qualcomm сингапурским производителем полупроводников Broadcom. Президент США сослался на существование фактов, доказывающих, что Broadcom может по совершении сделки "предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности США".

При этом Broadcom ранее объявляла о переносе своей штаб-квартиры из Сингапура в США, что заслужило одобрение Трампа.

Если бы сделка состоялась, сингапурская корпорация получила бы контроль над ключевым игроком рынка телекоммуникационной продукции. Лишь в понедельник Broadcom оценивала перспективы сделки положительно. Сингапурская компания была готова выплатить за американского производителя 117 миллиардов долларов, сделку планировалось завершить к началу апреля.

До этого Qualcomm дважды отклоняла предложение Broadcom о покупке: в ноябре Broadcom была готова заплатить 103 миллиарда долларов за приобретение конкурента, а в начале февраля - 121 миллиард долларов.

Компания Qualcomm - один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств, процессорные решения которого используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Диего, Калифорния (США).

Broadcom - один из мировых лидеров в производстве интегральных микросхем для устройств связи. Рыночная капитализация компании составляет около 100 миллиардов долларов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ