Арбитраж Москвы рассмотрит претензии Bayer к ФАС по сделке с Monsanto

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по заявлению немецкого химического концерна Bayer, требующего признать незаконным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, касающееся сделки по слиянию Bayer с американской Monsanto.

Оспариваемым решением от 7 ноября 2017 года ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства Bayer об одобрении сделки с Monsanto. Заявление немецкого концерна поступило в арбитраж 8 февраля. Третьими лицами в нем указаны ЗАО "Монсанто", Monsanto International и ООО "Монсанто Рус".

Bayer договорился о приобретении американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto за 66 миллиардов долларов в сентябре 2016 года. Немецкая компания сообщала, что ожидает закрытия сделки по покупке Monsanto в начале 2018 года. Регуляторы ряда стран уже одобрили сделку.

При рассмотрении сделки в России ФАС в начале ноября 2017 года пришла к выводу, что она может привести к резкому усилению вплоть до доминирования объединенной компании на всех затрагиваемых рынках России и созданию высоких барьеров для входа других компаний. В связи с этим служба предписала компаниям в течение трех месяцев поделиться технологиями для рынков семян и цифрового земледелия, в частности в области селекции.

Замглавы ФАС Андрей Цыганов в феврале сообщил, что ведомство продлило срок рассмотрения сделки на шесть месяцев. Позже он пояснил, что Bayer оспаривает предварительные условия, выставленные ФАС для согласования сделки с Monsanto. Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев в феврале рассказал, что Bayer пригрозила прекратить свою работу в РФ и отказаться от совершения сделки на территории страны.

В свою очередь Bayer сообщила, что подача иска носит "процессуальный характер" и не повлияет на возможность переговоров по достижению взаимовыгодного соглашения с ФАС. Немецкий концерн также заявил о продолжении своей деятельности в России и намерении сделать все возможное для успешного завершения сделки с Monsanto в России.