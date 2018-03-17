Доходы FIFA превысили запланированные на $300 млн‍

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Международная федерация футбола (FIFA) в 2017 году заработала на $300 млн больше запланированного, говорится в отчетности FIFA.

"Мы взяли на себя обязательство восстановить доверие к организации и увеличить инвестиции. Сейчас это стало реальностью. Финансовое положение FIFA хорошее благодаря растущему интересу со стороны партнеров", — заявил глава FIFA Джанни Инфантино.

Согласно данным материалов организации, были заключены контракты на получение $5,55 млрд из запланированных на 2015–2018 годы $5,65 млрд. Также FIFA получила более 1500 заявок от футбольных ассоциаций на участие в программе мирового развития футбола.