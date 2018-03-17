Казино PokerStars увидело угрозу для своего бизнеса в России

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Канадская Stars Group, которая владеет крупнейшим онлайн-ресурсом для игры в покер PokerStars, ожидает, что в мае 2018 года условия для операционной деятельности компании в России могут ухудшиться. Об этом говорится в презентации компании по итогам 2017 года, передает РБК.

Это связано с новым законом, который ограничивает взаимодействие российских платежных систем с иностранными операторами онлайн-игр, заявил гендиректор компании Рафи Ашкенази на конференц-звонке с инвесторами. По его словам, компания разрабатывает "стратегию по устранению возможных негативных последствий", но рассматривает потенциальное "финансовое блокирование" российского рынка и учитывает это в планируемых доходах в 2018 году. Отчитываясь по итогам прошлого года, Stars Group заявляла, что в этом году рассчитывает на $1,39–1,47 млрд выручки.

Речь идет о поправках в законы "О лотереях" и "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который был принят в конце 2017 года, пояснил РБК директор по стратегическому развитию портала "Рейтинг букмекеров" Алексей Ткачук. По его словам, закон вводит реестр нелегальных операторов азартных игр и позволяет запрещать банкам и платежным системам проводить транзакции между этими операторам и резидентами России. Это значит, что внести депозит для игры на такой сайт или вывести средства с него станет значительно труднее, поясняет эксперт.

Работа онлайн-казино, в том числе и интернет-операторов покера, запрещена в России с 2009 года. С 2014 года Роскомнадзор заносит онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов, после чего операторы связи должны блокировать доступ к данным ресурсам.

Несмотря на эти меры, онлайн-казино по-прежнему присутствуют в Рунете.